أروى جودة عن مسلسل رسالة الإمام: ذاكرت كل دروس العربي

تحدثت الفنانة أروى جودة، عن دورها في مسلسل «الإمام الشافعي»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسبة مشاهدة عالية وإشادات كبيرة، قائلة: «راجعت كل دروس العربي اللي فاتتني زمان».

وقالت أروى جودة عن ملابسها في المسلسل في مداخلة هاتفية لقناة الحياة: «حابة أشكر الدكتورة سامية عبد العزيز على ذوقها وشطارتها».

أروى جودة والحديث باللغة العربية

وأضافت أروى: «كل الشكر لـ الليث حجو مخرج العمل، والفريق الذي يعمل له، يرجع لهم الفضل في تصحيح اللغة، لأننا في عدة مشاهد كنا نخطئ في بعض الكلمات، إذ نضع كسرة بدلا من الفتحة، لأننا كنا نركز في الإحساس، فكانوا يتابعون ذلك، فحابة أشكرهم على صبرهم وتعبهم».

أروى جودة وتخوفها

وعن تخوفها من الدور قالت: «لما جالي المشروع كنت متحمسة جدا، لأننا لم نصنع أدوار تاريخية منذ فترة طويلة، وكنت خائفة من العربية الفصحى، لأنني لم أمثل من قبل بها، لكن الجميع طمأنني بالفريق القوي، وبقيت مستمتعة بالمشاهد بعد ذلك، عندما تعودت على اللغة»