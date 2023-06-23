حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 حتى 22 يونيو الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 16 يونيو

زار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محافظة المنوفية في عيدها القومي الـ 117، وتفقد مقر مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إذ تم تنفيذ (20) مشروعا تنمويا وخدميا ومجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما.

الأحد 18 يونيو

انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونجحت في استرداد 1.2 مليون متر مربع بجميع محافظات الجمهورية منها 5077 مبنى مخالفا، و1740حالة تعد، كما شهد وزير التنمية المحلية، احتفالية صندوق "تحيا مصر" لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات بالقاهرة للأسر الأولى بالرعاية ضمن استعدادات عيد الأضحى كما توفير المواد الغذائية ولحوم للأسر الأولى بالرعاية وتجهيزات العرائس.

الاثنين 19 يونيو

تفقد وزيرالتنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر الشيخ ووضع حجر أساس مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية على 22 فدانا تشمل تجارة نصف الجملة وتعبئة وتغليف وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي والاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

الثلاثاء 20 يونيو

زار وزير التنمية المحلية، محافظة الغربية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أول تجربة أطلقتها محافظة الغربية لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام المحمول ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وأيضا متابعة تطبيق تجميع القمامة ومخلفات الهدم.

الأربعاء 21 يونيو

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

الخميس 22 يونيو

تواصل مبادرة "سند الخير" عملها بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين، وحققت المبادرة مبيعات منذ انطلاقها تتعدى 300 مليون جنيه إذ شملت 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.