وزير التنمية المحلية من الغربية: نتابع المشروعات التي تقدم خدمات للمواطنين

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في إطار الجولات الميدانية للوزير بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة.

المشروعات تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والوزارة، في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية، والتي تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية، وتنميتها والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين كافة، ما ساهم في إحداث تنمية شاملة في شتى المجالات المتنوعة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن زيارته لمحافظة الغربية تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عددا من المشروعات التنموية، خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

زيارة المنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى في طنطا

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندي والدكتور طارق رحمي للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى في طنطا، المقام على مساحة 83 فدانا، وهو أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.