«التنمية المحلية» تتابع موسم توريد القمح في 3 محافظات.. 113 ألف طن بسوهاج

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات المنيا والفيوم وسوهاج، في حصاد محصول القمح لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار ملف القمح هو الأهم حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومخزون استراتيجي من القمح في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرارا لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023 بمختلف المحافظات، وتشجيعا لصغار المزارعين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة للدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

توريد القمح في المنيا

ففي سوهاج، بلغ إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع 113 ألفا و278 طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى الآن، وفي المنيا إجمالي ما تم توريده 454 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعا تخزينيا بالمراكز، وفي الفيوم وصل إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة إلى 172 ألفا و597 طنا و86 كيلوجراما حتى الآن، مع متابعة الموردين من قبل المزارعين والتجار.