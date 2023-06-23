دراسة برامج جديدة في جامعة المنوفية الأهلية العام المقبل

قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أنه تمت إضافة برامج جديدة في جامعة المنوفية الأهلية التي سيتم البدء في دراستها العام المقبل، وهي برامج الطب وطب الأسنان والهندسة والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري وتكنولوجيا العلوم الصحية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية.

برامج جديدة في جامعة المنوفية الأهلية

أعرب رئيس جامعة المنوفية المكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن سعادته بقرار اللجان لبدء الدراسة في برامج جديدة متميزة بجامعة المنوفية الأهلية، بالإضافة إلى البرامج التي تم افتتاحها العام الدراسي الحالي.

خطة جامعة المنوفية الأهلية

وأضاف أن خطة الجامعة تستهدف افتتاح المزيد من البرامج التعليمية الجديدة لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة التي تأتى تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح أحدث البرامج والكليات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلية والدولية من خلال برامج تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.