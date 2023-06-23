مصطفى قمر يعلن تعافيه من إصابة عينه: «منك لله يا خالد يا سرحان»

أعلن الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعافيه من إصابته في عينه والتي وقعت أثناء تصويره أحد مشاهد فيلم أولاد حريم كريم.

ونشر مصطفى قمر صورة له وعلق بطريقة كوميدية قائلا: أنا خفيت ياجماعة الحمدلله بس مش عارف ليه لسه حاسس بزغللة خفيفة.. منك لله يا خالد يا سرحان.

فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومن الأبطال الجدد؛ بشرى، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم محمد كريم، وفؤاد محسن، وساندي مراد، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.