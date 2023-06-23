«المصريين الأحرار»: قائد مصر وضع العالم أمام مسؤولياته بـ«قمة التمويل العالمي»

تابع حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر إلى دولة فرنسا، للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

الجهود الرئاسية

وأعرب الحزب رئيسا وقيادات وأعضاء، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الرئاسية المبذولة على الصعيد الدولي، التي تزيد محاور الدور الريادي لبلادنا العزيزة بين مصاف الدول البلدان، وعلى كل المحافل الدولية والعالمية.

وقال الحزب فى بيان، إن كلمة الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة، وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته، بأولوية وضرورة الالتزام بالكلمة والوعد، وذكر الجميع بالاتفاق على تخصيص 100 مليار دولار سنويا، منذ 2015، في اجتماع قمة المناخ بفرنسا، ولو تحقق لأحدث الكثير من النتائج الإيجابية.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن رئيس مصر اعتاد المكاشفة والشفافية، ولا يخفي شاغله من هموم القارة الأفريقية، الذي بدوره تحدث عنها، ليكون هناك التزام أخلاقي وسياسي للكافة تجاهها.

دعم أفريقيا

وأشاد الحزب، بتأكيد الرئيس أنه غير مستهدف دعم أفريقيا في صورة منح مطلقة، بينما الأولوية الحقيقية، تعزيز البنية الأساسية القارية، بهدف تغيير واجهة القارة السمراء، لافتا إلى أن هناك نحو 27000 إنسان يموت سنويا، بينهم أطفال ونساء، وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا.

وأعلن «المصريين الأحرار» تأييده لرؤية رئيس مصر الصائبة، بشأن توافر الآمال والأحلام داخل حدود القارة الأفريقية، لن يقصد أوروبا مهاجرين غير شرعيين باحثين عن الأحلام، ومصر تتحمل جهود عظيمة ولا سيما بأنها تحتضن 9 ملايين ضيف على أرضها.

واستطرد الحزب: «أن التكامل والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية يحقق نفع متبادلا للكافة، وما يرنو إليه قائد مصر لخدمة القارة عموما وأرض مصر خاصة يدعونا للفخر والاعتزاز».

وأشار إلى أن تأييد ودعم حزب المصريين الأحرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخاذه مرشح الحزب على الرئاسة لفترة جديدة، لم يأتي من فراغ، بينما هو استكمال حقيقي وأساسي لطريق 30 يونيو المجيدة.