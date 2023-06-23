محافظ الإسماعيلية: المجمع الطبي هدية الرئيس السيسي بعد 30 يونيو

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يعد صرحا طبيا، ويضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها من خلال 23 تخصصا طبيا.

وأضاف بشارة خلال تفقده المجمع الطبي يرافقه وفد التنمية المحلية أن المجمع الطبي يعد هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

اللواء شريف فهمي يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

وتفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، يرافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجمع الإسماعيلية الطبي، ضمن زيارة اللجنة لمحافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

إمكانيات المجمع الطبي بالإسماعيلية

واستمع وفد التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية لشرح مفصل من الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، والدكتور حسين كساب مدير المجمع استعرضا فيه إمكانات مجمع الإسماعيلية الطبي من خدمات علاجية وخدمات الطوارئ.

وقال الدكتور محمد سامي، إن المجمع يضم أقسام باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب.

وأوضح أن المجمع يضم أقسام رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، وتخاطب، وجرى استحداث خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، منها جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة (الأولية)، الجراحات الميكرسكوبية، عيادات هبوط عضلة القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادة قسطرة قلب الأطفال، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات.