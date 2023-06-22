«تعاونيات الإسكان» تعلن أسعار شقق لؤلؤة أكتوبر وأنظمة السداد

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، طرح 72 وحدة سكنية في لؤلؤة أكتوبر، بمساحات مختلفة «110 مترات مربعة للدور الأرضي، و130 مترا مربعا للأدوار العلوية»، إضافة إلى 25 مترا مربعا حصة من الجراج، منوهة بأنّ الشقق المذكورة سلفًا ستُسلم في يوليو 2024، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، وخصم 20% حين الدفع كاش.

وتستعرض بوابة «الوطن»، أسعار وحدات مشروع لؤلؤة أكتوبر، وأنظمة السداد، كما يلي.

أسعار وحدات مشروع لؤلؤة أكتوبر وأنظمة السداد

أولا: ثمن الوحدة في حالة السداد بالكامل بعد خصم 20% من ثمن الوحدة:

- مسطح الوحدة + الجراج أي 135 مترا مربعا يصل سعرها إلى 118800 جنيه.

- مسطح الوحدة + الجراج أي 155 مترا مربعا يصل إلى 1364000 جنيه.

ثانيًا: نظام السداد بنظام القرعة:

التقديم للحجز

- يتم تقديم المستندات في مقر الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، 3 ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 حتى الخميس 10 أغسطس 2023.

- يتم سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة.

- إرفاق صورة إيصال السداد بمستندات الحجز.

- يتم الإعلان عن المستبعدين يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

- موعد القرعة سيكون يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين أمام مبنى هيئة التعاونيات.