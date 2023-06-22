وزير الإسكان يتابع مستجدات الموقف التنفيذي في مشروعات قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة، وهي أحد المجتمعات العمرانية التي تنفذها وزارة الإسكان في الصعيد على مساحة 29485 فدانا، مشددًا على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في المدينة، لا سيما مشروعات المرافق والخدمات.

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ مدينة قنا الجديدة تعتبر الامتداد العمراني لمدينة قنا الأم؛ لمجابهة الزيادة السكانية والمحافظة على الرقعة الزراعية المحدودة بصعيد مصر.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن الوحدات السكنية بالمدينة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور الإسكان الاجتماعي، شملت تنفيذ 5708 وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، كما تم تسليم 2145 قطعة أرض سكنية، وتم تخصيص 6803 قطع أراضٍ سكنية إسكان اجتماعي، و143 قطعة أرض إسكان متميز.

واستعرض رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، موقف الخدمات بالمدينة، والتي شملت تنفيذ 5 مدارس تعليم أساسي وثانوي، ومدرسة المتفوقين، ومبنى الإقامة للبنات لمدرسة المتفوقين، ومركز رعاية الموهوبين بمركز خدمات الحى الثانى، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، وتشمل الخدمات الصحية تنفيذ 3 وحدات صحية ومبنى الإسعاف، وجارٍ تنفيذ مستشفى سعة 175 سريراً، والخدمات الاجتماعية تشمل 6 حضانات، ومبنى مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة، وجارٍ تنفيذ حضانتين.

مشروعات الصرف الصحي شملت تنفيذ شبكة الصرف الصحي

ولفت رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أن مشروعات الصرف الصحي شملت تنفيذ شبكة الصرف الصحي «الحي السكني الأول والمتبقى من الحي السكني الثاني»، وخط طرد بطول 10 كم، وتنفيذ عدَّايات خطوط الصرف الصحي والمياه والري أسفل خطوط السكة الحديد لمصنع الفلنكات، وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة رقم 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني، ومحطتي الرفع الرئيسية والفرعية، وشبكة الصرف الصحى بالمرحلة العاجلة بالحى الثانى ومنطقة النوادى، ومنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15500 م3/يوم، وشبكة الصرف الصحى بالحيين الثالث والرابع، وجارٍ تنفيذ شبكة الصرف بمنطقة غرب المدينة وخطوط الصرف الرئيسية للحيين الثالث والرابع، وبالمنطقة الصناعية.

وقال: شملت أعمال الطرق تنفيذ 13 سدا وبربخا أسفل طريق D 14 ، وتطهير وتدبيش مجرى ترعة السيل 5.9 كم وذلك لحماية المدينة من أخطار السيول، وتنفيذ كل من الطريق الواصل إلى محطة المعالجة والمنطقة الصناعية، وطرق المرحلة العاجلة، والطريق الدائري ، وطرق بمجاورات الحي الأول، وطرق منطقة المقابر، وتنفيذ طرق الحي السكنى الثاني بعدة مجاورات، والمرحلة الثانية لطرق المنطقة 4 أراضي إسكان اجتماعي بامتداد الحي السكني الثاني، وطرق منطقة النوادي، والطريق الفاصل بين الامتداد الشرقي للكتلة العمرانية للمدينة ومنطقة التنمية الزراعية، وتنفيذ شبكات طرق فرمة بمنطقة الخدمات الإقليمية والمنطقة السياحية والترفيهية، وجارٍ تنفيذ طرق الحيين الثالث والرابع، وطرق فرمة للمنطقة الصناعية، واستلام الموقع لعملية تنفيذ طرق المرحلة الثانية ( رابطة أسفلتية ) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية.