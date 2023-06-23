ضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم ضمن مبادرة «العيد فرحتنا» بالإسماعيلية 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية عن ضخ كميات جديدة من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ ضمن مبادرة «العيد فرحتنا».

تأتي المبادرة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن المواطنين.

ضخ كميات من الأرز والزيت والسكر

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية عن ضخ كميات جديدة من الأرز والزيت بالتزامن مع إقبال المواطنين علي المعرض في قبل عيد الأضحى لشراء احتياجاتهم.

وقال عماد حجازي رئيس نقابة العاملين في التموين، أنه جرى ضخ كميات أيضا من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 160 جنيها للكيلو اللحوم البرازيلي، التي شهدت إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية

وتضمنت أماكن بيع اللحوم البرازيلي في الإسماعيلية داخل مدينة الإسماعيلية كلا

1-دلتا ماركت في شارع بورسعيد بجوار مسجد حفني في دائرة حي ثان.

2-منفذ أهرام العرايشية في شارع البحري بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، بحي ثان.

3- أهرام زايد بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

4-تجزئة الإسماعيلية في شارع الثلاثيني بنطاق حي ثان.

5- تجزئة فايد بجوار المدرسة الفنية الصناعية بمركز ومدينة فايد.

6- تجزئة القصاصين بقرية البعالوة التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

7-تجزئة الخامسة في منطقة الخامسة بدائرة حي ثالث.

8-أسماك زايد بالشارع التجاري في حي الشيخ زايد بنطاق حي ثالث.

9-أسماك أبو سلطان بقرية أبو سلطان في مركز ومدينة فايد.

10- أسماك التل الكبير بجوار بنك ناصر الاجتماعي في التل الكبير.

11-أسماك الشرق 1 بسوق الأربعاء بالمدينة القديمة في القنطرة شرق.

12-أسماك الشرق 2 في منطقة السوق التجاري بالمدينة الجديدة بالقنطرة شرق.