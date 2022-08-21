تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 72 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية
كتب:
وفاء الصعيدي
04:47 م | الأحد 21 أغسطس 2022
لحوم - أرشيفية
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 72 جنيها للكيلو بدلا من 79.
وأكد التقرير، أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي أكثر من مرة؛ وذلك من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى المبارك ثم 79 جنيها، ثم 72 جنيها لتخفيف العبء على المواطنين.
ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية
وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنه يجري ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، وكذلك منافذ جمعيتي، مشيرا إلى وجود مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك اللحوم الطازجة.
تخفيضات في السلع الأخرى تصل لـ25%
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن تخفيض أسعار اللحوم، والتخفيضات الموجودة بالسلع في المجمعات الاستهلاكية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى وجود تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات تصل إلى 25%.
وأكد وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، مشددا على وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ 6 أشهر.