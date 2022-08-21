تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 72 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بشأن تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى ‏‏72 جنيها للكيلو بدلا من 79.

وأكد التقرير، أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي ‏أكثر من مرة؛ وذلك من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك ثم 79 جنيها، ثم 72 جنيها لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنه يجري ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ‏والسيارات المتنقلة، وكذلك منافذ جمعيتي، مشيرا إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك اللحوم الطازجة.

تخفيضات في السلع الأخرى تصل لـ25%

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، ‏بأن تخفيض أسعار اللحوم، والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع في المجمعات الاستهلاكية تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات تصل إلى 25%.

‏وأكد وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي، ‏مشددا على وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ ‏‏6 أشهر.‏