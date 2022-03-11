أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. كيلو «البرازيلي» بـ85 جنيها

مع غلاء الأسعار خلال الفترة الحالية وارتفاع الكثير من السلع والمنتجات من قبل التجار، حذرت الحكومة من فعل ذلك، متوعدة من يقوم بهذه الأفعال من احتكار السلع أو تزويد سعر منتج أو سلعة بالتعرض للعقوبات والغرامة.

ووجَّهت الحكومة بتوفير العديد من السلع والمنتجات في الأسواق لمواجهة الارتفاع ولضبط الأسواق، حيث طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية وفق ما كشفت وزارة التموين تيسيرا على المواطنين، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تطرح الوزارة المنتجات المختلفة من اللحوم الطازجة السودانية والمجمدة بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

يبلغ سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانية نحو 95 جنيها.

وسجَّل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمدة نحو 85 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من اللحوم المفروم المجمد البرازيلي نحو 85 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من اللحوم الضأن الاسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من الدواجن المجمدة نحو 48 جنيها للكيلو.

ويباع كيلو اللحم البلدي بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر 110 جنيهات.

أسعار اللحوم في الأسواق

تراوحت أسعار اللحوم اليوم بين 170 إلى 185 جنيهًا، ووصل سعر اللحم البلدي الكندوز اليوم إلى 170 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو من اللحم الضأن نحو 180 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السجق البلدي نحو 160 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة البلدي اليوم نحو 130 جنيهًا، ويبلغ سعر الكيلو من اللحم الموزة الكندوز اليوم نحو 150 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من اللحم المفروم قليل الدسم اليوم في الأسواق نحو 144 جنيهًا.