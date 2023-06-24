بدائل الثانوية العامة في محافظة المنوفية.. أبرزها «المياه» و«العربي»

تشغل بدائل الثانوية العامة في محافظة المنوفية اهتمام قطاع كبير من الطلاب، بعد اعتماد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية رسميا من قبل المحافظ. وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية البدائل المتاحة للطلاب في المنوفية، والتي تتنوع بين مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة توشيبا العربي، ومدرسة مصنع «فيوتك».

أهم بدائل الثانوية العامة في المنوفية

ومن بين أهم بدائل الثانوية العامة في محافظة المنوفية، مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقبل الطلاب من محافظة المنوفية وعدد من المحافظات المجاورة، ويتم تحديد التنسيق الخاص بها وإعلانه رسميا خلال الفترة المقبلة من قبل الشركة، بعد بدء التقديم للطلاب، على أن يتم تحديد مجموع الدخول بالدرجات الأعلى.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

ومن بدائل الثانوية العامة في محافظة المنوفية، مدرسة العربي في المنطقة الصناعية بقويسنا، وتتبع مجمع مصانع وشركات العربي، حيث يتم فيها تأهيل الطلاب لسوق العمل مع التدريب العملي المكثف، والعمل على تجهيز الخريجين ليكونوا جاهزين على أكمل وجه لسوق العمل الفني.

ومن بين البدائل التي يهتم بها الطلاب في المنوفية مدرسة «فيوتك»، والتي تؤهل الطلاب لسوق العمل، من خلال تدريبات عملية وميدانية داخل المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.