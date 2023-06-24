محمد الباز عن أزمة المناخ: مصر تتعامل بهدوء في عالم لا يعرف إلا الصخب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن دول العالم النامي مثل مصر، لم تتسبب في أزمات المناخ، ورغم ذلك تلك الدول هي الأكثر تضررا، وهذا ليس شيئًا جيدا، لأن الدول الكبرى استفادت، وأقامت المشروعات والمصانع، ودول العالم النامي لم تحقق شيئًا.

الباز: الرئيس السيسي تحدث بلسان الدول النامية

أضاف «الباز»، خلال برنامجه «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد، تحدث بلسان الدول النامية، وأكد أن مصر ليست عالة على العالم، وعندما تكون في أزمة الأطراف الدولية تتدخل وتساند نظرًا لأهمية مصر، منوها بأنه لولا نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر من 2016 حتى 2020، لما استطاعت تحمل تبعات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت الباز، إلى أن الدولة المصرية تتعامل بهدوء في عالم لا يعرف سوى الصخب، لكنها تحقق أكبر قدر من المكاسب، دون خوض حروب وافتعال المشكلات، واستطاع السيسي، إيصال رسالة مصر ودول العالم النامي إلى دول العالم المتقدم.

وأوضح أن السيسي تحدث عن الهجرة غير الشرعية، وقال: «إن دول العالم المتقدم بها الفرص والأمل، ودول العالم النامي لا يوجد بها أمل أو فرصة، ومن الطبيعي أن يحاول الإنسان السفر إلى البلاد التي توجد بها الفرص، لذلك على دول العالم المتقدم، دعم الدول النامية لضمان القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية».