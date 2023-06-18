محمد الباز: انتظار الأهالي أمام لجان الثانوية العامة يصعب الأمر على الطلاب

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على مشاهد انتظار الأهالي لطلاب الثانوية العامة أمام المدارس خلال فترة الامتحان.

هذه المشاهد غريبة جدا

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «هذه المشاهد حاجة غريبة جدًا، ده بيحصل كل سنة، بس يا جماعة مينفعش ابنك رايح الامتحان أنت قاعد قدام المدرسة بتعمل إيه».

وأضاف: «سيب ابنك يروح الامتحان وحده ويرجع وحده ويطمنك إنما الأهالي بيروحوا يستنوا اللي بيدعي ويقرأ قرآن أو إنجيل».

وأكد الباز، أن انتظار الأهالي أمام المدارس يصعب الموضوع على الطلاب، مضيفًا: «بتعمل حالة من الإرهاب العائلي لطلاب الثانوية العامة».

المسألة مش ناقصة تعب أعصاب

وتابع: «تحس إن الطالب داخل يعمل عملية، خلوا المسألة طبيعية مش ناقصة تعب أعصاب».