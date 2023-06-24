أماكن بيع الأضاحي في شوادر وزارة التموين بمحافظة الأقصر.. اعرف الأسعار

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، توفير شادر بيع الخراف الحية بالشركة المصرية بشارع يوسف حسن، بسعر 170 جنيهًا الكيلو قائم.

لا توجد شوادر أخرى لبيع الخراف

وأوضح المهندس عبدالرازق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، أنه لا توجد شوادر أخرى سوى هذا الشادر المركزي، مشيراً إلى أن المديرية طرحت اللحوم البلدية والبرازيلي والسوداني بأربعة منافذ على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المديرية تطرح اللحوم البلدية بسعر 220 جنيها للكيلو جرام، داخل المنافذ بشكل مستمر من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين من خلال توفير لحوم مختلفة بأسعار لحوم مختلفة من ضمنها اللحوم البرازيلي المجمدة الذي يصل سعرها إلي 160 جنيها للكيلوجرا، واللحوم السوداني المبردة بسعر 190 جنيها للكيلو.

أماكن بيع اللحوم في منافذ التموين بالأقصر

وأشار وكيل مديرية تموين الأقصر، إلى أنه يوجد حوالي 4 منافذ لبيع اللحوم البرازيلي في محافظة الأقصر جري توزيعهم علي مراكز مختلفة وهم منافذ بمدينة الأقصر أمام محطة السكة الحديد، ومنفذ بمدينة البياضية أمام مجلس المدينة، ومنفذ بمدينة إسنا، ومنفذ بمدينة أرمنت.

توفير عربات متنقلة لبيع اللحوم بالأقصر

وأكد أن مديرية التموين بالأقصر ستوفر عدد من العربات متنقلة لبيع اللحوم البرازيلي المجمدة داخل محافظة الأقصر على مستوي المحافظة بأكملها في كل المراكز التابعة لها ب 160 جنيها للكيلو، كما تباع اللحوم البرازيلي والسوداني في جميع منافذ الشركة المصرية ومنافذ مشروعي.