توريد 24 ألف طن قمح لصوامع الغلال في الأقصر

قال المهندس عبدالرزاق الصافي، وكيل مديرية التموين بالأقصر، إن صوامع وشون القمح بالمديرية استقبلت نحو 24 ألف و800 طن قمح من المزارعين حتى الآن، واتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة.

4 مواقع لتخزين القمح

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المواقع التخزينية عددها 4 موزعة على مركزي «إسنا - أرمنت»، وتبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا + 6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وأنه جرى تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الاستلام مع توفير كل السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

تجاوز 70% من المستهدف

وأكد أنه من المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100% من المستهد،ف والذي تجاوز حتى الآن 70%، إذ تبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي، الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، أما الفترة الثانية من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء، وفي حالة وجود أي تزاحم يمد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من المزارعين.