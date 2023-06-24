للتحذير من غارات.. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، للتحذير من غارات جوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

قصف أوكراني على دونيتسك..36 مرة خلال 24 ساعة

وأمس الجمعة، قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك 36 مرة خلال، باستخدام، 203 قطعة من الذخيرة، بينها عيار 152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي عام 2022، أعلنت «موسكو»، ضم 4 مناطق «دونيتسك-لوجانسك-زابوريجيا-خيرسون»، على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وكانت القوات الأوكرانية، أصابها أصابها الذهول خلال شنها هجوم «كييف» المضاد، بسبب المقاومة الشديدة التي أبداها الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جون كيربي، قال في وقت سابق، إن تركيز بلاده ينصب حاليا على الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، رافضا في مؤتمر صحفي، إن الحرب الخوض بتفاصيل القلق الأمريكي بشأن سير هجوم «كييف» المضاد.

ومساء أمس الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب، إن بلاده ينظر إليها بالفعل من قبل المجتمع الدولي على أنها عضو في «الاتحاد الأوروبي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.