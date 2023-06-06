السلطات الأوكرانية تحذر من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد

أصدرت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، تحذيرا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في كييف، وفي عدد من المناطق في شرق وجنوب البلاد، من بينها: «تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، خاركيف، دنيبروبيتروفسك، ميكولاييف،أوديسا».

كما دوت صافرات الإنذار في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعات «زابوريجيا، خيرسون، دونيتسك»

وتناقش أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، نقل 41 مقاتلة من طراز «إف أيه 18 هورنت»، تم إخراجها من الخدمة في سلاج الجو الأسترالي إلى كييف، وفقا لما نقلته صحيفة «أستراليان فاينانشيال ريفيو» عن مصادر.

نفي أوكراني بدء تدريب الطيارين على «إف 16» في المملكة المتحدة

وفي العاصمة الأوكرانية «كييف»، نفى مستشار قيادة القوات الجوية يوري إيجنات، صحة المعلومات عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف 16» الأمريكية الصنع في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن جيش بلاده لا يستبعد خطر التصعيد في الأزمة الأوكرانية جراء هجمات كييف داخل الأراضي الروسية، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «واشنطن» تراقب الأحداث بحذر شديد.

وفي خطاب بالمنتدى الدولي «البيئة» المنعقد في العاصمة الروسية «موسكو»، قال رئيس دائرة شؤون المنظمات الدولية بيوتر إيلييتشيف، إن دول الغرب الولايتت المتحدة والاتحاد الاوروبي وأتباعها، تحاول استخدام الأجندة البيئية لتدوير الهستيريا المعادية لبلاده.