دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بأوكرانيا بينها: «دنيبروبيتروفسك- كيروفوجراد- ميكولاييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

كما دوت صافرات الإنذار في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعات زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك.

وفي وقت سابق، أصيب شاب يبلغ من العمر«23 عاما»، بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، فيكتور تومار، إن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاده، رد على تصرفات «واشنطن» وحلفائها في أوروبا، مشيرا في حديث لقناة «إس تي سي»، إلى تغيير الأمريكيين قنابلهم النووية الموجودة في 5 دول في أوروبا.

وأوضح تومار، أن «مينسك» جاهزة لأي شيء في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بيلاروسيا، تحافظ على ميزان القوى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بيلاروسيا: الأسلحة النووية التكتيكية ستكون في المخازن

وفي سياق متصل، أوضح مساعد وزير الدفاع في بيلاروسيا ليونيد كاسينسكي، أنه لا توجد حاجة لإثارة مشاكل من نشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بلاده، مضيفا أن الأسلحة ستكون في المخازن.

وقالت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، إن بعد تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقي في ألمانيا نحو 20 ألف قذيفة مدفعية شديدة الانفجار، فيما يخطط وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لعمليات شراء واسعة النطاق من ذخيرة القوات المسلحة الألمانية.

وتخطط ألمانيا، في السنوات المقبلة لزيادة مخزون ذخيرتها من عيار 155 ملم إلى 230 ألف وحدة من أجل تلبية معايير حلف شمال الأطلسي «الناتو».