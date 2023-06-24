زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشمالي لجزيرة هوكايدو الواقعة أقصى شمالي اليابان، بعمق 330 كيلومترًا تحت سطح الماء، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بسبب زلزال اليابان.

وقال وكالة «الأرصاد الجوية» اليابانية، إن الزلزال وقع شرقي خليج الصويا، فيما نفت السلطات في «طوكيو»، خطر حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي » جراء زلزال اليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيد وسط المحيط الأطلسي على عمق 60 كيلومترًا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة زلزال ضرب حيد وسط المحيط الأطلسي وقع على مسافة 1578 كيلومتر غرب لا كورونيا شمال غرب إسبانيا، و668 كيلومترابين الشمال والشمال الغربي من سانتا كروز دا جراسيوزا بالبرتغال.