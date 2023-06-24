متى يصاب الإنسان بضربة شمس وما هي طرق الوقاية منها؟.. «الصحة» تجيب

درجات حرارة مرتفعة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض المباشر للشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وأيضا حتى لا يتعرضوا للإصابة بضربة الشمس.

الصحة توضح كيفية حدوث ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أكثر، وتتطلب الحصول على رعاية طبية فورية كما أنها تحدث إذا شعر الشخص بالإجهاد الحرارة دون علاج ذلك، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك».

يوجد طرق عدة للوقاية من ضربات الشمس خلال درجات الحرارة المرتفعة والتي منها الحرص على التواجد في الأماكن الجيدة للتهوية ويفضل تجنب الخروج في الشمس من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة الـ4 عصرًا.

المداومة على استخدام واقيات الشمس وتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقِ لأشعة الشمس من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

وتشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي وذلك بحسب موقع «مايو كلينك»:

عدم التعرق لأنها تجعل الجلد جافا لا يتعرق، وهذا أكثر شيوعًا في حالات ضربة الشمس غير المجهدة.

الترنح ومشاكل في الحركة.

مشاكل التوازن.

الهذيان.

الدوخة.

التعرق المفرط.

سخونة الجلد وتحوله للون متورد أو شاحب جدا.

انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه.

قرقرة الرئة (صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين).

استفراغ وغثيان.

قلة البول.

سرعة التنفس أو عدم انتظام دقات القلب.

الإغماء.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح يجب على المواطنين خاصة طلاب الثانوية العامة إتباعها خلال درجات الحرارة المرتفعة والتي منها ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص أشعة الشمس، وأيضا يفضل ارتداء النظارات الشمسية، خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة حتى العصر.