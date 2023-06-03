وزارة الصحة توضح أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه

أصدرت وزارة الصحة والسكان كتيبا إرشاديا خاصا بالتعريف بالإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه بالتزامن مع موجة ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف، وقالت إن ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة لفترة طويلة تعرض الشخص إلى احتمالية الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ما هو الإجهاد الحراري؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في تعريف الإجهاد الحراري، أنه استنفاذ الأملاح والسوائل من الجسم نتيجة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل كالماء أو العصائربكميات وفيرة، مشيرة إلى أنه يمكن الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، والإكثار من شرب الماء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ضرورة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الفئات تعرضًا للإصابة بضربات الشمس، واستعمال المظلة أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، ويجب حماية الأطفال من اللعب خلال فترات تعامد الشمس والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما فى إدرار البول وهذا يساهم فى فقد الأملاح الهامة للجسم».

الذهاب للمستشفى فورا

وأشارت إلى أن أعراض الإجهاد الحراري قد تظهر بصورة فجائية، فيفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، موضحة أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فورا إلى أقرب مستشفى حميات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات، لافتة إلى وضع خطة للتعامل مع أمراض فصل الصيف والتعامل مع حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث نتيجة الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

أعراض الإجهاد الحراري

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى المواطنين في حال التعرض إلى الإجهاد الحراري لابد من زيارة الطبيب فورا، والتوقف عن ممارسة جميع الأنشطة، وشرب السوائل الباردة، وتشمل أعراض الإجهاد الحراري سرعة النبض، والإرهاق، والدوخة، والإعياء، والتعرق الشديد، والصداع والغثيان، وتشنجات في العضلات، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف.