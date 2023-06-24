«القاهرة الإخبارية»: مندوب روسيا بمجلس الأمن اتهم أوكرانيا بتدمير سد كاخوفكا

قال ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية بنيويورك إن المندوب الروسي في مجلس الأمن تحدث حول تدمير سد كاخوفكا، واتهم الجانب الأوكراني بأنه الذي وقف وراء تدميره.

انهيار السد تسبب في تدمير البنية التحتية بـ36 مدينة

وأوضح «نور الدين» خلال مداخلة مع الإعلامية ليندا عبداللطيف عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن المندوب الروسي ذكر أن روسيا قامت باجلاء 2000 شخص أوكراني بعد انهيار السد وأن انهيار هذا السد تسبب في تدمير البنية التحتية بـ36 مدينة.

أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن جلسات مجلس الأمن تشهد تراشقات واتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، واصفًا لغة الحوار في جلسات مجلس الأمن بأنها لغة استعلائية، معتبرًا أنه تقوض عملية السلام.

جلسات مجلس الأمن تعمق الخلافات بين روسيا وأوكرانيا

ولفت ياسر نور الدين إلى أن جلسات مجلس الأمن تعمق الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بسبب اعلاء نبرة التحدي في الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا معتبرًا أنها تعلي الصراعات ولا تقيم للسلام وزن مثنيًا على المساعدات التي تقدمها الإمارات التي ترأس مجلس الأمن حاليًا للشعب الأوكراني خاصة منحة المساعدات التي بلغت 100 مليون دولار.