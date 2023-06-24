«الرعاية الصحية»: تأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام لـ«التأمين الشامل»

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، اجتماعا لمناقشة استمرار دور الغرفة في عملية تدريب وتأهيل مستشفيات القطاع الخاص، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاتفاق علي موعد يحدد لاحقا لمناقشة دور الغرفة في السياحة العلاجية، بالتنسيق مع أطراف المنظومة الصحية والعلاجية علي رأسها وزارتي الصحة والسياحة.

عبد المجيد: الترتيب للمؤتمر التعريفي الخامس بأهمية التدريب والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بصدد الترتيب للمؤتمر التعريفي الخامس الذي سيكون في محافظتي أسيوط وسوهاج، خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو المقبل، للتعريف بأهمية التدريب والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

أشار «عبد المجيد» إلى أنه يجري الإعداد لمؤتمر السياحة العلاجية، وكذلك تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة، لتأهيل المستشفيات للتسجيل والاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أضاف أن الغرفة حاليا ستنضم إلى مشروع التحول الرقمي مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بالاتحاد، بهدف رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر، من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كل القطاعات.

أكد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل من أعظم وأهم مشروعات إصلاح منظومة الصحة في مصر، ويقدم خدمة صحية للمواطنين بالجودة المطلوبة، مشددا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستوفر تسعيرة عادلة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد «عبد المجيد» ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة، وهو ما يسهم في تسريع خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة الجنزوري وكيل أول الغرفة، الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أحمد ماضي أبوالعزايم، الدكتور ممدوح العربي، أحمد نزيه أبوراس، الدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد حبلص، والدكتور عمرو حمزة، ومصطفى الأسمر، والدكتور أحمد عز، وأمل حسن مدير عام الغرفة.