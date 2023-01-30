غرفة مقدمي الرعاية الصحية: هدفنا توفير خدمة طبية متكاملة للمرضى

أقرت غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، الممثلة للمستشفيات الخاصة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، تسجيل 3 لجان جديدة «لجنة للتدريب، ولجنة السياحة العلاجية»، والأخيرة تختص بالإعداد لمؤتمر خاص بالقطاع يتم التجهيز له، بهدف توفير خدمة متكاملة للمرضى .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، بحضور الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة، والدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور محمد ماضي أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس الادارة، ومصطفي الأسمر عضو مجلس الإدارة.

رفع كفاءة المستشفيات

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، إن لجنة التدريب التي وافقت على تشكيلها الغرفة، ستكون مهمتها رفع كفاءة المستشفيات ومساعدتها على تنفيذ الإجراءات والتوافق مع المعايير الخاصة بالجودة.

وأشار إلى أن لجنة «السياحة العلاجية»، ستتولى مهمة عمل خطة استراتيجية ومنظومة متكاملة للتعاون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة من أجل تنشيط وتحسين مستوى السياحة العلاجية في مصر، لافتا إلى أن للجنة المختصة بتنظيم المؤتمر، والذي سيكون الهدف منه النهوض بالخدمة الصحية في مصر، والتشارك بين الجهات الصحية المختلفة «الحكومية، والأهلية، والخاصة»، للتكامل والتعاون فيما يخدم منظومة الخدمات الطبية، والاستفادة من جميع الخدمات بصورة متكاملة.

تنظيم مؤتمر خلال الفترة المقبلة

وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تقوم حاليا بالإعداد لتنظيم مؤتمر خلال الفترة المقبلة يضم جميع الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية والطبية في مصر، وسيكون هناك تمثيلا للهيئات العاملة بالقطاع الطبي الخاص والقطاع الطبي الحكومي، وذلك لمناقشة الموضوعات التي تخص قطاع الرعاية الصحية والطبية.