غرفة الرعاية الصحية: عودة الورش التعريفية للتأمين الصحي بعد إجازة عيد الفطر

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إنه في إطار التعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد والاستمرار في نشر الوعي الخاص باعتماد المؤسسات الصحية، تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، تم عقد اجتماع بين مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، من أجل الاستمرار في التعاون المشترك بين الهيئة والغرفة في تعريف محافظات مصر المختلفة، بمشروع التأمين الصحي الشامل وبمعايير هيئة الاعتماد في اعتماد المؤسسات الصحية المختلفة.

عقد ورش العمل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة بالتعاون بين الغرفة وهيئة الاعتماد والرقابة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سبق وتم تنظيم ورش مشابهة في 6 محافظات، وسيتم استكمال عقد الورش والندوات عقب إجازة عيد الفطر، موضحًا أنه تم خلال الورش السابقة مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصحية بما يخص الاعتماد.

وأضاف أنّ اجتماع الغرفة مع رئيس هيئة الاستثمار المهندس حسام هيبه، بحضور الدكتور هشام زكي، رئيس هيئة التراخيص للمؤسسات الصحية غير الحكومية، يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ووزراة الصحة وهيئة الاستثمار، بهدف التغلب علي معوقات وعقبات الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاع، وتوفير فرص استثمارية في القطاع الصحي وتوفير خريطة استثمارية بالمشاريع المتاحة بالقطاع الصحي، وتسهيل عملية منح التراخيص والحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصحية، كاشفًا أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار علي عقد العديد من اللقاءات الفترة القادمة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لدعم الاستثمار الصحي في مصر.

مؤتمر السياحة العلاجية السودانية

وعلي جانب أخر، أعلن رئيس الغرفة، تلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر السياحة العلاجية السودانية، وتم طرح الأمر علي كافة أعضاء الغرفة لمن يرغب في المشاركة بالمؤتمر، مؤكدًا أنّ المؤتمر سيتيح للمشاركين التعرف على احتياجات السودان من الخدمات الصحية، وطرح البرامج المختلفة للتعاون بين القطاع الخاص المصري والقطاع الصحي السوداني في مجالات «التدريب، وتبادل الخبرات، والسياحة العلاجية، وانتقال المرضي السودانيين للعلاج في المراكز الصحية المصرية»، موضحًا أن المؤتمر ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 11- 13 مايو المقبل، معربًا عن أمله في مشاركة قوية من قبل الشركات المصرية في هذا المؤتمر، والذي يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين مصر والسودان في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.