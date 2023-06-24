وزير الصحة يتسلم وثيقة «جينيس» بتنفيذ مصر أكبر شعار للتوعية بمرض السرطان

تسلم خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وثيقة دخول موسوعة «جينيس» العالمية، بتنفيذ أكبر شعار للتوعية بمرض السرطان في العالم، وصلت مساحته إلى 5750 مترا، تحت اسم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، التي أطلقت في 11 يونيو الجاري، إضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لملف الأورام السرطانية

وأهدى وزير الصحة والسكان، هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي، وعلى رأسه ملف الأورام السرطانية، مؤكداً حرص الرئيس على توفير كل الإمكانات والأدوات اللازمة لتقديم خدمة صحية شاملة للأسرة المصرية، موجهًا الشكر إلى كل الفرق الصحية القائمة على مبادرات الكشف المبكر عن الأورام الصحية، نظرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تقديم خدمة صحية متطورة وسريعة لمصابي الأورام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن القطاع الطبي شهد خلال الثمانِ سنوات الماضية، تطورًا كبيرًا، وفي مقدمة هذا التطور يأتي ملف الأورام السرطانية، بالكشف المبكر وتكثيف التوعية الصحية بين أفراد الأسرة المصرية، وتوحيد البروتوكولات الدوائية، بما يواكب البروتوكولات العالمية.

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، استطاعت أن تؤتي ثمارها خلال أيامها الأولى، إذ سجل 97 ألفا و470 مواطنًا بالاستبيان الإلكتروني للمبادرة، وجرى تحويل 1960 مواطنا، لإجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف المبكر عن أورام الرئة، وتحويل 9925 مواطنا للفحص الطبي للكشف عن أورام القولون، وتحويل 1902 مواطن لإجراء اختبار طبي ضمن فحوصات أورام البروستاتا، وتحويل 727 سيدة للكشف عن سرطان عنق الرحم، إضافة إلى تقديم خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين لـ2290 مواطنا.

وأكد الوزير، في كلمته، أن هذا التسجيل العالمي يُعد خطوة مهمة في تاريخ إنجازات الدولة المصرية، موضحًا أن نصيب مصر في الحصول على تلك الأرقام القياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في مجال الصحة، أمر مشرف، مشيرا الى أن مصر حققت إنجازًا مشهودًا بتسجيل رقم قياسي في سبتمبر 2021، عن أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، شملت أكثر من 10 أنواع من المعدات الطبية من خلال صندوق «تحيا مصر».

وأضاف أن هذا الحدث يُعد انعكاسًا للتعاون والشراكة الناجحة بين كل الأطراف، سواء الحكومية الممثلة في وزارتي الصحة، والتضامن الاجتماعي، أو منظمات المجتمع المدني ممثلة في الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص من خلال شركة فايزر، بما يسهم في الوصول إلى نتائج لتعزيز صحة المرأة المصرية، والقضاء على الأورام السرطانية، مؤكدًا أن وزارة الصحة، عكفت على تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة، وتبني المبادرات الهادفة لحماية والحفاظ على صحة الأسرة المصرية، ومنها إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة، في مستشفى دار السلام هرمل، والتوأمة مع المركز القومي الفرنسي «جوستاف روسي».

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق مع شركاء النجاح، في مجال البحوث الصحية، ووضع خطة للتحديث المستمر لآليات العمل، وسد الفجوات الصحية، بما يسهم في تحقيق مبادئ استدامة النظم الصحية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود منظومة بحثية قوية قائمة على الشراكة الحقيقة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة.