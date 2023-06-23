وزير الصحة: تقديم الدعم لتحقيق أفضل مستوى طبي في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الصحية الجاري تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالشكر والتقدير الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على جهوده المتواصلة في تطوير الخدمات الصحية ببورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد.

وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل يقدم الدعم لتحقيق أفضل مستوى

وأشاد وزير الصحة والسكان، في بيان صحفي، بالمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية، من خلال الجولات الميدانية المتواصلة التي يقوم بها محافظ بورسعيد، مؤكدا تقديم كل الدعم لتحقيق أفضل مستوى صحي للمواطنين في محافظة بورسعيد من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

مجمع الشفاء الطبي في بورسعيد

وتوجه وزير الصحة ومحافظ بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات الصحية، ومنها مجمع الشفاء الطبي والذي يتكون مستشفيات الرمد والتضامن والمبرة، ويعد من أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وإقليم القناة.

وتفقدا مبنى السلام البحري ببورسعيد، الذي يتكون من 7 أدوار، ويشمل المستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوي تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

يأتي ذلك على هامش زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمحافظة بورسعيد، لتفقد الموقف التنفيذي الحالي في الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الشفاء الطبي الذي يتمثل في تطوير مستشفى التضامن والرمد والمبرة والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، بشكل متطور ليصبح أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بالإضافة لتفقد مبنى السلام البحري (المصح البحري)، في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المبني وتشغيله تجريبيا.