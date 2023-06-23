هل يحصل أهالي ضحايا الغواصة تيتان على تعويض؟.. قانونيون يفجرون مفاجأة

اتجهت أنظار العالم نحو كارثة الغواصة المفقودة تيتان، والتي راح ضحيتها 5 ضحايا كانوا على متنها، نتيجة انفجار داخلي أدى إلى مصرعهم تحت أعماق سحيقة تحت الماء، والذي أرجعه الكثيرون إلى ضعف إجراءات السلامة المتبعة من قبل الشركة المالكة، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن حقوق الضحايا الراحلين في الحصول على التعويضات.

الضحايا وقعوا على تنازلات عن أي ضرر

وعلى الرغم من أن قيمة الرحلة للفرد الواحد كلفت نحو 250 ألف دولار، فأن الضحايا قد وقعوا على تنازلات عن أي ضرر قد يحدث خلال الرحلة، حيث كشف المسؤول القانوني للشركة اوشين جيت، أن الضحايا الخمس قد وقعوا على عريضة تحمي السفينة من الدعاوى القضائية المحتملة من قبل عائلات الضحايا.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فأن العقد الذي تم التوقيع عليها، ذكرت فيها الوفاة 3 مرات في الصفحة الأولى.

كما أن الشركة تؤكد أن قيمة الرحلة لاستكشاف حطام سفينة تيتانيك فأنه لا تشمل التأمين أو التعويضات في حالة حدوث أي ضرر.

هل التنازلات ستكون ملزمة للشركة

وعلى الرغم من أن الضحايا قد وقعوا على التنازلات عن أي ضرر، فأن موقع سي بي إس نقل عن بعض الخبراء القانونيين، إن تلك التنازلات تفقد قيمتها في حالة إثبات وجود إهمال جسيم أو مخاطر لم يتم الإفصاح عنها للركاب.

في الوقت الذي ترفض فيه الشركة المشغلة للغواصة تيتان الاتهامات الموجهة إليها بالإهمال، أو أنها لم تذكر المخاطر التي قد يتعرض لها الركاب في أعماق المحيط في غواصة بحجم حافلة صغيرة، مؤكدة أنها أوضحت للركاب كافة المخاطر التي قد يتعرضون إليها.

ويعتمد تحديد هل هناك إهمال أو عدم اهتمام بسلامة الغواصة تيتان أو الركاب أو الأسباب التي أدت إلى كارثة أؤدت بحياة 5 أشخاص، والتي لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وسيكون على الشركىة اثبات عدم علمها بأي عيوب موجودة بالغواصة، وهو من الأمور التي يصعب إثباتها، وفق خبراء قانون دولي.

وبعد تحديد درجة الإهمال وعدم اتباع درجات السلامة، سيمكن لأهالي الضحايا وعائلتهم الحصول على تعويضات من الشركة أو الأطراف التي ساعدت في حدوث تلك الكارثة «يقصد هنا الشركة التي تستأجر البواخر والقوارب الصغير التي توصل الركاب للغواصة، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن تصنيع وصيانة الأجزاء الداخلية والخارجية للغواصة تيتان»، ولن يتم تحديد هذا إلا بعد معرفة سبب الانفجاء الداخلي للغواصة، حيث سيكون بإمكان العائلات في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالإهمال أو الموت الخطأ.