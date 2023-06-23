القصة الكاملة للغواصة تيتان.. انفجرت في قاع المحيط (صور وفيديو)

انطلقت الغواصة تيتان السياحية في تنظيم رحلات لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك القابعة على عمق 12500 قدم شمال المحيط الأطلسي، الأحد الماضي، ولكن بعد ساعة و45 دقيقة فقدت الاتصال بالسفينة الأم.

5 أشخاص على متن الغواصة تيتان

وكان على متنها 5 أشخاص من رجال الأعمال البارزين وهم «رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه المراهق سليمان، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي لشركة (أوشن جيت) التي تدير السفينة ستوكتون راش»، وتكلفة رسوم تأمين مقعد على السفينة 250 ألف دولار لكل شخص.

وبعد انقطاع الاتصال قامت السلطات البحرية بالسباق مع الزمان للحصول على الموارد اللازمة للعثور على الغواصة وساهمت 5 سفن بحرية كندية وأمريكية في البحث.

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن البحرية أثناء البحث قد سمعت أصوات يشبه صوت انفجار بالقرب من موقع الحطام وأبلغوا قائد خفر السواحل في الموقع بالنتائج التي توصل إليها.

خفر السواحل الأمريكي يجدون صعوبة في استعادة جثامين الطاقم

ومن ثم صرح الأدميرال جون موجر، قائد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بأن مركبة آلية تدعى «فيكتور 6000» تم إرسالها من سفينة كندية لاستكشاف حطام الغواصة تيتان في قاع المحيط الأطلسي، والتي تم اكتشافها على بعد 488 مترًا من مقدمة سفينة تايتانيك، وعلى عمق 4 كيلومترات تقريبًا في زاوية نائية من شمال المحيط، وأكد أيضًا أن حقل الحطام يشير إلى وقوع انفجار داخلي كارثي.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أنه من الصعب جدا استعادة جثامين الطاقم الغارق في الغواصة، ولكن سيتم العمل على ذلك لاحقا.

È impressionante da vedere ma in realtà, vista la situazione, sarebbe meglio cosi.

30 millisecondi invece di una lunga agonia…#titan #titanic #sottomarino pic.twitter.com/OjneZBTnLU — Ti sblocco il neurone (@NeuroneTi) June 23, 2023

عمق سفينة تيتانيك تحت سطح الماء

يقع حطام السفينة تيتانيك على عمق يصل إلى 12500 قدم تحت سطح البحر، وهذا يعكس المدى الهائل لهذا العمق، فعلى سبيل المثال، أعمق غوص سكوبا في العالم في عام 2022 وصل إلى 1090 قدمًا، بينما يبلغ ارتفاع برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم 2717 قدمًا فقط، ويتبقى الحطام على بعد تقريبًا 9700 قدمًا، وهو مسافة شاسعة للوصول إليه.

نظرة داخل الغواصة «تيتان» المفقودة في عمق المحيط الأطلسي

وفي عام 2022، قامت شبكة «بي بي سي» بتصوير داخل شركة الغواصة البحرية أوشن جيت لتصوير الغواصة تيتان، وظهر أنه يتم التحكم في الغواصة عن طريق جهاز تحكم يشبه ألعاب الفيديو، وتحتوي الغواصة على كمية محدودة من الأكسجين وهي 96 ساعة من الأكسجين الاحتياطي.