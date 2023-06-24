مدبولي: نطور القاهرة القديمة مثلما فعلنا في العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع الكبير الخاص بـ«مقبرة الخالدين»، هدفه تحسين الصورة غير اللائقة وغير الإنسانية الموجودة بمقابر صلاح سالم، موضحا: «بنطور القاهرة القديمة زي ما عملنا العاصمة الإدارية، بنطور القاهرة علشان تبقى على أعلى مستوى، ولازم المناطق التي لا تليق يتم رفع كفائتها ويعاد الوجه الحضاري الخاص بها».

جاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده لمقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.