أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة التنمية المحلية

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، ورشة العمل التدريبية الـ28 الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارة التنمية المحلية، تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، وشهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية» - تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة - واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية في كل المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.