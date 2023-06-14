رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة «30 يونيو» ملحمة وطنية أثمرت الجمهورية الجديدة

عقدت وزارة الداخلية، ندوة تحت عنوان «30 يونيو من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية»، لتوعية المواطنين بالمخاطر التي كانت تحيط بالدولة وأجهضتها ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال الندوة، إن الداخلية تستهدف في أحد محاورها القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية، لتنمية الوعي المجتمعي، وتأتي تلك الندوة بمرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، حينما نزل الشعب المصري، لإزاحة الجماعة الإرهابية، ذكرى 30 يونيو سطر فيها جميع الشعب والجيش والشرطة ملحمة وطنية خالدة للحفاظ على مقدرات الوطن، لتشهد البلاد لحظات حاسمة أثمرت عن الجمهورية الجديدة، مضيفا أنها حققت حياة كريمة الشعب المصري، محاولات الهدم والاسقاط لا يمكن أن تتحقق لهذا لابد من بذل جهود لتحقيق ركائز الدولة بما يزكي روح الولاء الوطن.

دعائم الاستقرار الوطني

وأوضح أن الوزارة تجري ندوات لتدعيم أحد دعائم الاستقرار الوطني، و27 ورشة عمل عن دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة شاركت فيها الجامعات المصرية ورجال الدين.

واختتم أن الأوطان تحتاج لرجال ومن يساندها وقفوا خلف دولتكم والأوطان أن ذهبت لا تعود، فلنتكاتف جميعا للحفاظ على الدولة والوقوف خلف قيادتها.

تفاصيل ندوة الداخلية اليوم

ووفق المعلن من الداخلية، الجلسة الأولى خصصت للنقاش تحت عنوان جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط وتكون مهمة إدارتها للكاتبة الصحفية شوى الحوفي، ويكون المحور الأول هو الجهود الأمنية في مواجهة مخططات إسقاط الدولة ودور الإعلام الأمني في هذا الشأن اللواء ناصر محـي الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والملاقات.

ويأتي المحور الثاني لمناقشة مخططات التقسيم الخارجية التي استهدفت الدولة اللواء أ.ج دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر الأسبق، بينما يكون المحور الثالث هو توظيف التكنولوجيا الحديثة، في تفكيك الدول من الداخل.