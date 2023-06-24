ضبط 57 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري في أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتاجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية في أسيوط

ووجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركزي شرطة أبو تيج والغنايم، ما أسفر عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري بحوزة 53 متهما، لـ27 منهم معلومات جنائية.

ضبط قضايا اتجار في المواد المخدرة

وضبطت الحملات 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما، لـ9 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 509 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.