أميرة سليم تحتفل باليوم العالمي للموسيقى بمتحف الحضارة.. 120 دقيقة سوبرانو

على مدار 120 دقيقة كاملة، قدمت السوبرانو العالمية أميرة سليم، وجبة فنية دسمة من كل مكان في العالم، في حفل موسيقي كبير على مسرح المنطقة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية والمطلة على بحيرة عين الحياة، وذلك بعد مرور عامين من مشاركتها في الاستقبال العالمي للمومياوات الملكية بهذا المتحف، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقي.

حرصت أميرة على تقديم مجموعة من أغاني سيد درويش، وقدمت له «شد الحزام» و«قوم يا مصري» والتي تفاعل معها الحضور بشدة، وتفاعلت هي الأخرى مع هتافات الجمهور خلال تقديمها الأغاني لتشعل أجواء الحفل بالتصفيق الحار، وأخيرا قدمت «الحلوة دي» ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغنية، واستغلت الفرصة ووجهت التحية لوالدتها عازفة البيانو مارسيل متى، التي كانت قد غنت معها الأغنية من قبل.

أميرة سليم عن سيد درويش: باعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي

وقالت أميرة: «أعشق موسيقى سيد درويش، منذ بداية مشواري الفني، فهو بالنسبة لي مجدد الموسيقي، وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ومن أكبر ملحنين مصر في بدايات القرن العشرين، كما أنه أبوالمسرح الغنائي في مصر، أعتبره أكثر مؤلف موسيقى تمكن من أن يعبر بقوة عن الهوية المصرية في أغانيه وألحانه، وفي نفس الوقت يعبر عن الحداثة والروح المميزة التي ربما سبقت عصره، لذلك ما زالت ألحانه تعيش بيننا حتى الآن».

كما قدمت أغنية للراحلة أسمهان بعنوان «يا حبيبي تعالي»، مؤكدة أنها تحب روح أسمهان، موضحة: «أنا مهتمة بإعادة إحياء تراث مصر الثقافي، حيث إنّني حريصة على غناء كل أغاني سيد درويش في حفلاتي في أوروبا، أريد أن أعيد تقديم أعمال أسمهان وفريد الأطرش وسيد درويش، مثل أغنية يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش.. إذ أن الموسيقى لغة فنية وإنسانية».

أميرة سليم: لم أتوقع استمرار تعلق الجمهور بـ «أنشودة إيزيس»

قدمت السوبرانوا أميرة سليم، «أنشودة إيزيس» التي قدمتها لأول قبل عامين في المتحف القومي للحضارة، أثناء الاحتفال بموكب المومياوات، وتفاعل الجمهور مع الأنشودة، وطالبها بإعادة تقديمها مرة أخرى، لكنها لم تتمكن من تلبية طلب الجمهور نظرا لضيق الوقت، وحرصت أميرة سليم على توجيه التحية للموسيقار هشام نزيه المؤلف الموسيقي لهذه الأنشودة، وطلبت منه الوقوف في الحفل لتحية الحضور.

وقالت: «لم أكن أتوقع أن يستمر تعلق الجمهور بالأنشودة حتى الآن، فهذه الأنشودة جعلت الناس تهتم بالغناء الأوبرالي والحضارة المصرية القديمة، وأصبح لدى الكثير فضول تجاه لغتنا المصرية القديمة».

وقالت أميرة سليم عن الحفل: «كان مهما بالنسبة لي في يوم الموسيقى العالمي أن أهتم بالتنوع الموسيقي الخاص بكل الألوان المختلفة واللغات المختلفة لنرسل رسالة إلى العالم مرة أخرى من متحف الحضارة لنقول إن الفن والموسيقى هي أصل وجوهر تاريخ مصر القديمة وأجدادنا العظماء، ومن خلال غنائي باللغة المصرية القديمة وتنوع أغاني التراث المصري مثل سيد درويش فنان الشعب، وأيضا من خلال الأغاني العالمية بشكل جديد مثل الأوبرا روك».

وأضافت: «هي تجربة موسيقية لم تحدث في مصر من قبل، وهو استخدام الصوت الأوبرالي في أغاني روك عالمية، كل هذا التنوع كان مهما في يوم الاحتفال بالموسيقى، وأيضا الاحتفال بذكرى افتتاح أحد أهم متاحف المنطقة وهو المتحف القومي للحضارة».