أميرة سليم تشارك في افتتاح قصر نفرتيتي داخل «ميتاتوت»

تستعد السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم لطرح أول اغنية رومانسية لها باللغة المصرية القديمة لأول مرة داخل قصر نيفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية على ميتافيرس المصري مع اقتراب موسم الأعياد والكريسماس، والاحتفال بالعام الجديد، حيث تقدم واحدة من القصائد الرومانسية من برديات المصريين القدماء، والقصيدة اسمها «مروت آك» أو «حبك».

أميرة سليم تتحدث عن أغنيتها الجديدة

أعلنت شركة توتيرا المصرية عن مشاركتها في احتفالات العام الميلادي الجديد بافتتاح قصر نفرتيتي يوم 28 ديسمبر 2022، الحفل بعنوان الحب لغة كونية love is a universal language تحييه السوبرانوا العالمية أميرة سليم بترنيمة أحبك عن الحب باللغة المصرية القديمة تحمل رسالة الملكة نفرتيتي للعالم «بالحب والود والرحمة»، ومن المعروف أن قصة حب نفرتيتي وإخناتون كانت أعظم قصة حب في التاريخ القديم.

بينها وبين زوجها الملك أخناتون كما ستغني على مسرح ساحة قصر نفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية بعرض ازياء توتيرا بعنوان اميرة الحب The Princess of love .

أميرة سليم تتحدث عن "مروت آك"

وقالت أميرة سليم، في بيان صحفي، عن مشاركتها في هذا الحدث: «سعيدة بمشاركتي بأغنيتي (مروت آك) أول أغنية حب باللغة المصرية القديمة في افتتاح قاعة الملكة نفرتيتي في أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي (الميتافرس)، فلقد كان من أحلامي أن مصر بتاريخها وحضارتها العريقة تكون قادرة على مواكبة العصر والتطور التكنولوجي في العالم؛ لتبقى سبّاقة دائما في كل ما هو مختلف واستثنائي».

وأَضافت: «الجميل في مدينة ميتاتوت انها تعطي فرصة للكل في الغوص في اعماق الحضارة المصرية، ولكن بروح العصر الجديد، من خلال رؤية فنية متطورة للغتنا المصرية القديمة، فأنا فخورة جدا إني بمشاركتي بتلك الأغنية في هذا الحدث الاستثنائي تحت عنوان الحب الكوني حاملة رسالة الملكة نفرتيتي اشهر ملكات مصر القديمة، واكثرها قوة وغموضاً من خلال الموسيقي وهي أيضًا لغة كونية، إضافة إلى إحياء لغتنا المصرية القديمة التي تحمل مشاعر حب أجدادنا في الميتاتوت لكي تصل إلى الجميع في أي مكان وزمان ولكل الأجيال».