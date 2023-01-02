تفاصيل طرح أول أغنية باللغة المصرية القديمة للسوبرانو أميرة سليم

شهد عام 2023 انطلاقة خاصة للسوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم إذ طرحت أولى أغنياتها الرسمية عبر المنصات الرقمية الموسيقية.

وترصد «الوطن» عدة معلومات عن أغنيتها الجديدة، في السطور التالية:

- الأغنية الجديدة تقدمها باللغة المصرية القديمة «مروت آك» أو «حبك».

- الأغنية جرى طرحها على كل منصات البث الرقمية الموسيقية المختلفة منها يوتيوب وأنغامي وديزر.

- العمل عبارة عن ارتجال غنائي على مقطوعة البريلود للموسيقار باخ، من بردية شيستر بيتي.

- أميرة سليم أهدت الأغنية للمصريين ولتاريخ أجدادنا، وفي نفس الوقت - أشارت أميرة في رسالتها عبر صفحتها الرسمية على إحياء اللغة المصرية القديمة.

أميرة سليم شاركت في تجربة متحف نفرتيتي

يذكر أن أميرة كانت قد شاركت مؤخرا في تجربة متحف نفرتيتي على طريقة الميتافيرس.

كانت قد أعربت وقتها في بيان قائلة: «هي أول تجربة لي، والحقيقة أنا سعيدة بمشاركتي بها لإني اكتشفت أنه عالم ساحر ومبهر، ويمكن أن تستغرب الفكرة في البداية لكن أول ما تفهمها وتقوم بتجربتها تجذبك إليها، وخصوصا عندما يكون عالم متصل بالتاريخ والثقافة والفنون، وسعدت عندما طلب مني فريق العمل مد فترة وجودي معهم بأغنية «مروت آك» في قاعة نيفرتيتي على الميتافيرس حتى 31 من ديسمبر، فلقد تم إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن لاكتشاف وخوض التجربة».