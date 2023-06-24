تفاصيل امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023.. يُعقد غداً

يُعقد غداً الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، في المدارس ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بنسبة 85% والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ومقالياً بنسبة 15%، وفق ما أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع أسئلة ودرجات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، يتكون من 46 سؤالاً، ومجموع درجاتهم 60 درجة، حيث يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم سابقاً.

تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

- تصحيح الأسئلة المقالية يتمّ عبر التابلت.

- الهدف من تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت أن يأخذ كل طالب حقه.

- بالنسبة لتصحيح الأسئلة المقالية يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال.

- الاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

- إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

خبير يوجه نصائح مهمة للطلاب

وبالتزامن مع استعداد الطلاب لامتحان مادة الكيمياء، وجه الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، عدداً من النصائح للطلاب أولها الالتزام بالمذاكرة والمراجعة لموضوعات المادة الامتحانية في مكان منظم ومرتب بالمنزل بعيداً عن الضوضاء والأصوات المزعجة لمساعدة خلايا المخ على التركيز والفهم والاستنتاج.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد لـ«الوطن»، أنَّه يجب على الطلاب الابتعاد عن محاولة مراجعة إجابة امتحان المادة التي يتم الانتهاء منها حتى لا يتم التأثير على تركيز الطالب، والاستعداد لأداء امتحان المادة التالية من خلال مراجعة الأفكار الأساسية التي تم التدريب عليها طوال العام الدراسي وفي ضوء حل أكبر قدر من نماذج امتحانات الأعوام السابقة.