وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

استقبلت محافظة الدقهلية، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمادة الجغرافيا، الورقة الأولى للمكفوفين، بالإضافة إلى متابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان محافظة الدقهلية، ومتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول 2023.

محافظة الدقهلية تستقبل وزير التعليم

واستقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم إلى مقر ديوان محافظة الدقهلية، فور وصوله، ناصر شعبان، وكيل زارة التربية والتعليم، وهاني عنتر، وكيل المديرية بالمحافظة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وزير التربية والتعليم سير امتحان مادة الجغرافيا الورقة الأولى بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

53 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية 53 ألف طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية والتي يبلغ عددها 151 لجنة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688، وطلاب شعبة علمي رياضة 7327 طالبا، والشعبة الأدبية 14054 طالبا وطالبة، وطلاب دبلومة 344، وطلاب المنازل 4320، وطلاب الخدمات 2188، عدد البنين 23768 والبنات 29644.