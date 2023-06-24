نقل معلم بكنترول الثانوية العامة للمستشفى بالإسماعيلية.. ومصادر: أصيب بمغص كلوي

أصيب معلم في كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بمغص كلوي، نقل على إثره إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم لإصابته بحالة إعياء شديدة.

وتلقى اللواء هنري إبراهيم، مدير المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارا يفيد بإصابة معلم داخل كنترول الثانوية العامة في الإسماعيلية والمنعقد بمجمع الإسماعيلية التعليمي، بحالة إعياء شديدة بسبب مغص كلوي.

نقل المعلم بسيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة نقلت المعلم أحمد محمود أحمد، يبلغ من العمر 45 سنة، ومقيم بمحافظة الشرقية، إلى مجمع الإسماعيلبة الطبي.

وقالت مصادر طبية إن حالة المعلم شبه مستقرة، ويجري تقديم الطوارئ اللازمة له واستكمال الأشعات والفحوصات الطبية وتقديم العلاج الطبي اللازم لحين استقرار حالته الصحية.

طوارئ في كنترول الثانوية العامة

وشهد كنترول الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ على مدار الفترة الماضية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات وبدء أعمال التصحيح خلال الأيام القليلة الماضية.