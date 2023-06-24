بالورود والبخور والحلويات.. استقبال آخر أفواج حجاج السياحة في مكة

تصل اليوم آخر رحلات حجاج السياحة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك تمهيدا لأداء مناسك الحج هذا العام، وأعلنت السلطات السعودية حالة الاستنفار لاستقبال الحجاج والاطمئنان على وصولهم إلى أماكن اقامتهم، كما أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الاستنفار القصوى بين كافة لجانها لمتابعة وصول حجاج شركات السياحة.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، إن لجان بعثة الحج السياحي بالسعودية تفقدت مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قابلت العديد منهم للاطمئنان عليهم، وذلك قبل تصعيدهم إلى المشاعر المقدسة «منى - عرفات» لأداء مناسك الحج، كما تم التأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

تقارير دورية عن أحوال الحجاج

وأشارت رئيس البعثة، إلى أنه يتم رفع تقارير دورية عن أحوال الحجاج إلى وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات للحجاج والعمل على راحتهم وسلامتهم، لافتة إلى أن أفواج حجاج السياحة مستمرة في الوصول إلى أماكن اقامتهم بمكة المكرمة، وقد فاجأت مؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الطوافة وكافة الخدمات بالمشاعر المقدسة في مني وعرفات الحجاج بتجهيز استقبال خاص للحجاج حيث انتشر كبار مسئولي المؤسسة وجميع موظفيها في فنادق حجاج السياحة المصريين واستقبلوهم بالورود والبخور والاناشيد الدينية، كما قاموا بتوزيع الحلوى والتمور على الحجاج ومرافقتهم حتي غرفهم للاطمئنان على تسكينهم وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج.

وأوضحت «سامي» أنه تم إبلاغ الحجاج بأن جميع أعضاء بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وأنهم متواجدين لتلقى أي استفسارات أو شكاوى لدى الحجاج، لافتة إلى أنه تم مقابلة العديد من مشرفي الشركات السياحية المتواجدين بالمملكة، والتأكيد عليهم بضرورة العمل على بذل قصارى الجهد لتوفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء الفريضة.