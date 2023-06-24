مجمع البحوث الإسلامية يوضح 5 أعمال تعادل أجر وثواب الحج والعمرة

الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، فرضه الله عز وجل على كل مسلم قادر مستطيع، وقد وعد الله المعتمر والحاج بأجر عظيم لأداء تلك الفريضة، ومن فضل الله علينا تشريع عدد من العبادات والأعمال التي تعادل في أجرها وثوابها الحج والعمرة، خاصة أن البعض منا لا يستطيع أداء فريضة الحج طوال حياته.

وعدد مجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، عددا من الأعمال التي تعادل في ثوابها الحج والعمرة لكل مسلم لم يستطع أداء فريضة الحج، ونشرها عبر صفحته الرسمية، وتشمل:

صدق النية في إرادة الحج

ـ صدق النية في إرادة الحج، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ العذر».

ـ المحافظة على الصلاة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن مَشى إلى صَلاةٍ مَكتوبةٍ وهو مُتطهِّرٌ، كان له كأجْرِ الحاجِّ المُحرِمِ، ومَن مَشى إلى سُبْحةِ الضُّحى، كان له كأجْرِ المُعتمِرِ، وصَلاةٌ على إثرِ صَلاةٍ لا لَغوَ بيْنَهما كِتابٌ في عِلِّيِّينَ».

بر الوالدين

ـ بر الوالدين، إذ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد، ولا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: (هل بقي من والديك أحد؟). قال: أمي. قال: (فاسأل الله في برها، فإذا فعلتَ ذلك فأنت حاجٌّ ومعتمر ومجاهد، فإذا رضت عنك أمك فاتق الله وبرها).

ـ الحرص على العلم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامِّ الْعُمْرَةِ، فَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍّ تَامِّ الْحِجَّةِ».

صلاة الفجر في جماعة

ـ صلاة الفجر في جماعة والانتظار حتى طلوع الشمس، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة.