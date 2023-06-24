«السياحة»: البدء في وضع القطع الأثرية داخل فتارين عرض المتحف الكبير

عقد اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي، في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

التأكيد على معدل سير الأعمال بالمتحف

وخلال الاجتماع تم التأكيد على معدل سير الأعمال بالمتحف وأنها تتم طبقاً للتوقيتات المحددة لنهوها وفقا للخطة الموضوعة في أبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر المقبل.

استعراض خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية داخل فتارين العرض

كما تم استعراض خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية داخل فتارين العرض الجاهزة لاستقبال هذه القطع بالقاعات الرئيسية حيث بدأ فريق العمل من الأثريين والمرممين بوضع متوسط ما يزيد عن 160 قطعة أثرية يوميا، وذلك اعتباراً من الأسبوع الماضي، لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية بالفتارين.