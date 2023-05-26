لجان وزارة السياحة تغادر إلى السعودية لمعاينة سكن الحجاج

غادرت مساء أمس، لجان وزارة السياحة والآثار إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مهام تلك اللجان هي مطابقة المساكن التي ستختارها شركات السياحة لحجاجها مع ضوابط السكن التي حددتها وزارة السياحة والآثار لسكن الحجاج .

ضرورة موافقة لجان وزارة السياحة والآثار على سكن الحجاج

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا يمكن لأي شركة سياحة توقيع أي عقد لحجز مساكن الحجاج دون موافقة لجان وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن لجان الوزارة المتواجدة بالسعودية لها كامل الحق في رفض أية مساكن لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها السياحة والآثار لسكن الحجاج.

وتابع: «في حال لم تتوافق المساكن التي اختارتها شركات السياحة لإقامة حجاجها بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مع ضوابط السكن التي حددتها وزارة السياحة فإن اللجان تطالب الشركات بتغيير تلك المساكن واختيار أخرى تتوافق مع الضوابط».

مهمة اللجان مستمرة حتى الانتهاء من معاينة كافة مساكن الحجاج

وأشار إلى أن مهمة عمل تلك اللجان مستمرة لحين معاينة كافة المساكن التي سيقيم فيها حجاج السياحة لهذا العام موضحا أن شركات السياحة التي تمت الموافقة على سكنها من قبل لجان وزارة السياحة العام الماضي يحق لها اختيار تلك المساكن مجددا وتوثيق عقودها إلكترونيا دون السفر للسعودية طالما لم يحدث أية تعديلات بالسكن عن العام الماضي.

يشار إلى أنه كان من المفترض سفر لجان وزارة السياحة الأسبوع الماضي إلا أن التأخر في الحصول على التأشيرات أرجأ سفرهم حتى أمس.