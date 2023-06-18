تنشيط السياحة بالإسكندرية: تأهيل المزارات الأثرية لاستقبال ذوي الهمم

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية، إن قانون رقم 10 لسنة 2018، أحدث فارقا في دعم السياحة من ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لتكون كافة المواقع والمزارات والأثرية صديقة للسائحين «القادرون باختلاف» في جميع محافظات الجمهورية.

تنشيط السياحة

جاء ذلك خلال احتفالية ليلة أصحاب الإرادة في تعاون مشترك بين الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية وجمعية أصحاب الإرادة الخيرية، للاحتفال بالمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الماضية.

وأضافت «العرجاوي» في كلمتها، إن احتفالية أصحاب الإرادة تهدف لدعم وتكريم أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة وفقا لنهج اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيد الاهتمام بـ«القادرون باختلاف» ودمجهم مجتمعيا.

وزارة السياحة والآثار تهتم بذوي الهمم

وأكدت «العرجاوي» أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتماما كبيرا لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بمختلف فئاتهم العمرية وتعزيز حقوقهم للتمتع بكافة المكتسبات المستحقة لدمجهم مجتمعيا.

وأوضحت أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا في تأهيل العاملين في الإرشاد السياحي على كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وتدريبهم على لغة الإشارة وتمهيد طريقة التواصل المناسبة معهم داخل الأماكن السياحية، علاوة على تخصيص ممرات مُمهدة ومنحدرات للصعود والهبوط في المزارات المتحفية والسياحية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على التمتع بجولاتهم السياحية.

مبادرات لدمج ذوي الهمم

واختتمت: أطلقنا كثير من المبادرات السياحية لدمج ذوي القدرات الخاصة مجتمعيا مع الأصحاء، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للتعريف بالتاريخ القديم والمعاصر من خلال تنظيم عديد من الجولات والأنشطة السياحية الإسكندرية للتعرف على تاريخ عروس البحر المتوسط من مواقعها التاريخية والأثرية ورفع الوعي الأثري وتعزيز الانتماء.