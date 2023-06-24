«الفراعنة» يحصدون 31 ميدالية متنوعة في الأولمبياد الخاص ببرلين

في إنجاز جديد للاعبي الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تألق لاعبو الفراعنة وحصدوا 31 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في استمرار للنجاح والتنافس رفيع المستوى.

التضامن: الفوز الحقيقي في المشاركة والتنافس

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بإنجاز البعثة المصرية متمنية لهم كل التوفيق، مثمنة جهد أبناء وزارة التضامن الاجتماعي بدور الرعاية وما حققوه من إنجازات رائعة وتأهلهم للمنافسات النهائية، مؤكدة أن الفوز الحقيقي في المشاركة والتنافس وهو الذي يرفع من المهارات ويعزز قيم التعاون والعمل كفريق.

وضمن البعثة المصرية المشاركة نجحت ابنة مصر محاسن حسن من دار القدس لرعاية الأيتام المعاقين بالمعادي فى تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال، والابنة آية فرج حسين التي حصدت الميدالية البرونزية والمركز الثالث في ألعاب القوى، والتنافس القوي للابن محمد محمود عبود في ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام المعاقين بالإسكندرية.

والأولمبياد الخاص هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية، وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم «الكل فائز».

مصر تشارك في الأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 أفراد

والجدير بالذكر أن مصر تشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 أفراد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائب له وطبيب، وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة مدرجة بالألعاب؛ وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيها أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .