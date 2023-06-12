رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: حققنا 27 ميدالية متنوعة بدورة الألعاب العالمية

قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن المنتخب المصري الرياضي للإعاقات الذهنية حقق عددا من المراكز المتقدمة والميداليات في دورة الألعاب العالمية، التي أقيمت في فرنسا خلال الفترة من الرابع والعاشر من يونيو الجاري، موضحا أن أبطال مصر حصدوا 27 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية برونزية و5 ميداليات فضية في الألعاب المختلفة.

مصر شاركت ببعثة مكونة من 57 فردا منها 35 لاعبا ولاعبة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني أن مصر شاركت ببعثة مكونة من 57 فردا، منها 35 لاعبا ولاعبة شاركوا في 5 ألعاب في البطولة من أصل 14 رياضة مختلفة، وهي ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

أكثر الميداليات الذهبية تحققت في السباحة وألعاب القوى

وأكدت رئيس الاتحاد الرياضي أن أكثر الميداليات الذهبية تحققت في السباحة وألعاب القوى، وولادنا شرفوا مصر، ونحن الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه البطولة التي تعتبر بالنسبة للاتحاد الذهني بمثابة الأولمبياد، إذ تقام كل 4 سنوات، وفي عام 2019 حققنا 14 ميدالية، وفي الدورة الأخيرة حققنا 27 ميدالية.

وتابعت: «لاعبونا بذلوا كل جهدهم وحصلوا على إعجاب كل الدول المشاركة، شاركنا بلاعبين في بداية مشوارهم مواليد 2006 و2007 نافسوا لاعبين أعمارهم كبيرة تصل إلى 25 و30 سنة، فقد كان أبنائنا الأصغر سنا وحققوا نتائج رائعة، وكان حصولهم على هذه الميدالية امرا صعبا للغاية، لذلك، فقد لاقوا الاستحسان والثناء من الدول المختلفة».