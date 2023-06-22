«التضامن» تشيد بنتائج البعثة المصرية في الأولمبياد بالعاصمة الألمانية

أشادت وزارة التضامن الاجتماعي بالنتائج الرائعة التي حققتها البعثة المصرية في الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، حيث مع توالي أيام بطولة الألعاب العالمية يحقق الأبطال المصريون نتائج متقدمة ويحرزون العديد من الميداليات.

نجحت في تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال

وتقدمت الوزارة بالتهنئة لابنة مصر محاسن حسن من دار القدس لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالمعادي، والتي نجحت في تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال، وآية فرج حسين التي حصدت الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب القوي والتنافس القوي للابن محمد محمود عبود في رياضة ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالإسكندرية.

وثمنت التضامن الاجتماعي المستوى المشرف والأداء القوي والمتميز الذي ظهر به اللاعبون بعد تدريبات مكثفة وجهد الجهاز الفني، وما حققه الأبناء من نتائج والإصرار على تحقيق إنجازات متميزة ومنافسة قوية متميزة للاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة المشرفة تأتي في إطار دعم كامل من القيادة السياسية لذوي الإعاقة، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، ومن منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية.

توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام

يذكر أن الأولمبياد الخاص تتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية. وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم «الكل فائز».

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 أفراد، عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500 ألف فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية، وحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.